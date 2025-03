Previsão do tempo São Paulo: alerta ‘total’ para este fim de semana

A capital paulista enfrenta mais um dia de condições climáticas adversas, com previsão de chuvas fortes e ventos intensos até o próximo domingo (16). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para todo o estado, reforçando a necessidade de atenção redobrada.

Frente fria causa instabilidade em São Paulo

Segundo o Climatempo, o tempo instável é resultado de uma frente fria que se desloca sobre o estado. A manhã desta quinta-feira (14) começou com céu nublado, e a temperatura máxima prevista para a capital paulista é de 28°C. Durante a tarde, há possibilidade de pancadas de chuva, além de rajadas de vento, o que pode aumentar o risco de alagamentos em pontos críticos da cidade.

Chuvas devem persistir nos próximos dias

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) alerta que a instabilidade climática deve permanecer nos próximos dias. Com a chegada de uma nova frente fria ao litoral paulista no fim de semana, espera-se uma queda de temperatura e a intensificação das precipitações.

Possíveis impactos das chuvas em São Paulo

Com a previsão de chuvas volumosas, a cidade pode enfrentar transtornos no trânsito, alagamentos e deslizamentos de terra em áreas de risco. Motoristas e pedestres devem ficar atentos a pontos de alagamento e evitar trafegar por regiões com histórico de enchentes.

Recomendações para a população

Diante do cenário previsto, os especialistas recomendam:

Evitar áreas sujeitas a alagamentos e procurar rotas alternativas;

e procurar rotas alternativas; Redobrar a atenção no trânsito , principalmente durante temporais;

, principalmente durante temporais; Evitar locais abertos em caso de raios e ventos fortes;

em caso de raios e ventos fortes; Acompanhar a previsão do tempo em São Paulo para atualizações constantes.

Temperaturas devem cair no fim de semana

A expectativa é que as temperaturas diminuam gradativamente nos próximos dias, com máximas abaixo dos 25°C no sábado e domingo. Além disso, a sensação térmica pode ser ainda menor devido aos ventos intensos.

Monitoramento contínuo e novas atualizações

Os órgãos meteorológicos seguem monitorando a evolução da frente fria e podem emitir novos alertas. A recomendação é que os paulistanos acompanhem os boletins meteorológicos para se prepararem melhor diante das mudanças no clima.

A previsão do tempo em São Paulo segue instável, reforçando a necessidade de cuidados extras. Para mais informações, consulte os canais oficiais do Inmet, Climatempo e CGE.