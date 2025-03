‘Projeto Caminhos’ apoia pacientes com câncer no Sul do ES; veja

Um gesto simples pode fazer toda a diferença. Com esse lema, o cabeleireiro e apresentador de TV Ed Alves assumiu a coordenação do “Projeto Caminhos – Somos Todos Heróis Nesta Luta”, a convite da doutora Sabina Aleixo e do Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro (GAPCCI).

Há 11 anos, a iniciativa oferece suporte emocional e acolhimento a pacientes em tratamento contra o câncer em Cachoeiro de Itapemirim e região Sul do Estado, contando com o apoio de 30 voluntários e do mascote Nick, criado para levar alegria e conforto durante os encontros no Hospital Evangélico.

União

Todas as quartas-feiras, voluntários do projeto promovem um café da manhã especial no setor de quimioterapia do Hospital, proporcionando não apenas alimento, mas também momentos de acolhimento, escuta e leveza aos pacientes. “Cada voluntário contribui com um item para o lanche, e isso faz toda a diferença, especialmente para aqueles que vêm de outras cidades”, conta Ed Alves.

A ligação de Ed com a causa surgiu a partir de uma ação solidária em seu programa de TV, quando cortou os cabelos de doadores para o banco de perucas do GAPCCI. A instituição, que atua na prevenção e combate ao câncer há mais de 20 anos, realiza cerca de mil atendimentos mensais e, em 2025, celebrará os 15 anos do banco de perucas com um evento especial no dia 8 de abril. “Estamos organizando uma grande celebração com parceiros engajados no Projeto Caminhos, com cortes de cabelo solidários e diversas atividades”, antecipa Alves.

Gesto de amor

O café da manhã promovido pelo projeto atende entre 80 e 100 pacientes e seus acompanhantes tanto no setor de quimioterapia quanto na recepção do hospital. “É um gesto de amor que aquece corações e reforça uma mensagem essencial: ninguém está sozinho nessa luta”, enfatiza Ed.

O projeto busca novos voluntários e patrocinadores para os cafés oferecidos aos pacientes. Interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (28) 99987-8766.

Com uma história marcada pela solidariedade, o “Projeto Caminhos” segue transformando vidas, oferecendo não apenas alimento, mas também esperança, fé e apoio a quem enfrenta o diagnóstico de câncer.

