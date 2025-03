Projeto Transformação leva moda sustentável ao Parque Moscoso

O Parque Moscoso, no Centro de Vitória, tem sido palco, uma vez por mês, do Projeto Transformação. O evento, que celebra a moda sustentável, a inclusão social e o empreendedorismo, terá mais uma edição neste sábado (8), das 13h às 19h. No local, o público poderá desfrutar de uma programação diversificada, com atrações musicais, poesia, bate-papo, yoga e fanfarra, além de oficinas dinâmicas e interativas.

O projeto atende de sete a dez instituições, promovendo a arrecadação de roupas, alimentos, resíduos têxteis e eletrônicos, que são doados para artesãs e empreendedoras locais. A idealizadora e produtora do projeto, Edy Lopes, uma estilista com mais de 30 anos de experiência em moda sustentável, atua como voluntária, ministrando aulas sobre o tema em diversas instituições.

Idealizadora do projeto, a estilista Edy Lopes afirma que a ideia é transformar vidas e gerar prosperidade (foto: divulgação)

“Nosso slogan é: ‘transforme a sua vida e a do próximo’. Esse é o papel que cada um pode desempenhar dentro de suas possibilidades para enaltecer o trabalho do outro, não apenas de forma assistencialista, mas sim ensinando a pescar. Visamos muito isso, queremos tirar o estigma de só ajudar, queremos que as pessoas prosperem e saiam da zona de conforto”, explica.

Com um ano de existência, o Projeto Transformação se destaca por sua independência, funcionando sem patrocínio ou recursos fixos. O evento se sustenta por meio de ações colaborativas e doações, que são destinadas às instituições parceiras.

A atriz Elenizia Batista é a mestre de cerimônias do evento, que conta com conversas, entrevistas e muita diversão (fotos: divulgação)

Um dos pilares do projeto é o apoio às empreendedoras inclusivas, que participam ativamente do evento, expondo e comercializando seus produtos. Além disso, o Projeto Transformação oferece capacitação para as instituições atendidas, incentivando a geração de renda e o desenvolvimento local.

Para facilitar a arrecadação de doações, o projeto conta com dois pontos de coleta permanentes, um em Jacaraípe e outro no Centro de Vitória. A iniciativa busca promover a conscientização sobre a importância da sustentabilidade, da inclusão e do consumo responsável, transformando vidas e construindo um futuro mais justo e solidário.