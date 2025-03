Protetora pede ajuda para salvar vida de Cachorro em Cachoeiro

No último fim de semana, o grupo SOS Animais de Rua, da protetora Aline Barbieri, resgatou um cachorro em situação de rua em grave estado de saúde.

O animal foi encontrado com uma grande ferida no quadril e um dos olhos perfurado. Ele está internado e precisa de cuidados urgentes para sobreviver. A situação está mobilizando os apoiadores da causa animal em Cachoeiro.

O tratamento inclui cirurgias, medicamentos, exames e internação, e os custos são altos. Por isso, os protetores contam com a solidariedade para garantir que ele tenha uma segunda chance.

A ajuda pode ser realizada via PIX, pela chave 101.944.807-55. Além disso, em sua página no Instagram, a protetora Aline Barbieri também divulga outras formas de doações e realiza a prestação de contas das doações recebidas.

A SOS Animais de Rua é um grupo de protetores independentes que resgatam animais vítimas de maus-tratos e abandono em Cachoeiro de Itapemirim. Sem um espaço fixo e com recursos limitados, cada resgate só é possível graças ao apoio da comunidade.

A cada resgate, os animais passam por atendimento veterinário completo, incluindo consultas, exames, cirurgias, medicamentos, vacinas e castração. Atualmente, mais de 50 animais estão sob os cuidados da ONG, vivendo em lares temporários até encontrarem uma família definitiva. Todos esses cuidados demandam recursos financeiros constantes.

