Prova do Líder BBB: confira quem ganhou

A Prova do Líder BBB 2025 movimentou, mais uma vez, a casa mais vigiada do Brasil com uma dinâmica que testou não apenas a resistência, mas também a estratégia dos participantes. A competição aconteceu na noite de quinta-feira (6) e contou com apenas 12 brothers na disputa. Isso porque, devido a uma dinâmica anterior, Diego Hypolito, Thamiris e João Pedro ficaram de fora.

Maike Cruz é o Novo Líder

Após dez horas de resistência, Maike Cruz saiu vitorioso na oitava Prova do Líder do BBB 25, superando Renata Saldanha na manhã desta sexta-feira (7). Agora, com a conquista, ele terá a responsabilidade de indicar cinco participantes para ficarem Na Mira do Líder durante o programa ao vivo. Dessa forma, a nova liderança pode mudar completamente os rumos do jogo.

Como Funciona a Prova do Líder

Para conquistar a liderança, os participantes precisaram se equilibrar sobre uma base localizada dentro de uma cabine, aguardando o aparecimento de um cronômetro. Assim que o tempo chegava ao fim, um alerta poderia surgir, e os brothers precisavam apertar um botão rapidamente.

Estratégia e Resistência

Os três primeiros a apertar o botão ficavam salvos da rodada. Enquanto isso, os demais sofriam consequências, como redução do espaço da cabine ou punições extras. Além disso, caso um participante fosse o último a apertar o botão em três rodadas, ele seria automaticamente eliminado da disputa.

Exclusões na Prova

A ausência de Diego Hypolito, Thamiris e João Pedro na prova foi consequência de uma dinâmica surpresa que aconteceu durante a semana. Assim, a pressão aumentou ainda mais para os brothers que entraram na disputa, já que a liderança que substituirá Vitória Strada é crucial para o jogo.

O Poder do Líder

Além da imunidade na semana, Maike terá o poder de definir os rumos do jogo ao escolher cinco participantes para ficarem Na Mira do Líder. Dessa maneira, sua decisão pode influenciar diretamente no próximo paredão, tornando sua liderança ainda mais estratégica.

Expectativa para o Jogo

Agora que Maike Cruz assumiu a liderança, a casa já começa a se movimentar para novas estratégias e alianças. Portanto, o próximo paredão pode ser decisivo para o andamento do reality, deixando os participantes ainda mais atentos às jogadas.

Acompanhe as Atualizações

O público segue atento às movimentações do novo líder e aos desdobramentos dentro do jogo. Além disso, para mais informações sobre a Prova do Líder BBB 2025, continue acompanhando as atualizações diárias do reality show.

Quem Será Indicado?

A decisão de Maike será revelada no programa ao vivo desta sexta-feira (7). Por isso, fique ligado para saber quem estará Na Mira do Líder e como isso afetará o jogo nos próximos dias.