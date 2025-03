Prova do Líder “BBB 25”: veja quem ainda segue na disputa

A Prova do Líder do BBB 2025 movimentou a casa mais vigiada do Brasil com uma dinâmica que testou a resistência e a estratégia dos participantes. A competição aconteceu na noite de quinta-feira (6) e contou com apenas 12 brothers na disputa, após uma dinâmica que deixou Diego Hypolito, Thamiris e João Pedro de fora.

Como Funciona a Prova do Líder

Na prova, os participantes precisaram se equilibrar sobre uma base localizada dentro de uma cabine, aguardando o aparecimento de um cronômetro. Quando o tempo chegava ao fim, poderia surgir um alerta para que os brothers apertassem um botão.

Estratégia e Resistência

Os três primeiros a apertar o botão ficavam salvos da rodada, enquanto os demais sofriam consequências, como redução do espaço da cabine ou punições extras. Caso um participante fosse o último a apertar o botão em três rodadas, ele era automaticamente eliminado da disputa.

Exclusões na Prova

A ausência de Diego Hypolito, Thamiris e João Pedro na prova foi consequência de uma dinâmica surpresa durante a semana, aumentando ainda mais a tensão na corrida pela liderança que substituirá Vitória Strada.

Quem Segue na Prova

Até o momento, os participantes que permanecem na Prova do Líder são:

Maike Cruz

Renata Saldanha

Importância da Liderança

A liderança no BBB é um dos pontos mais estratégicos do jogo, garantindo imunidade na semana e poder de indicação no próximo paredão, além de privilégios como o quarto do líder e regalias na casa.

Tensão e Expectativa

Com a cabine ficando cada vez menor, os brothers precisam equilibrar resistência física e concentração para garantir a permanência na disputa. A expectativa agora gira em torno de quem conseguirá resistir por mais tempo.

Atualizações em Tempo Real

O público acompanha em tempo real a Prova do Líder através do pay-per-view e redes sociais, enquanto torcidas organizadas se mobilizam para apoiar seus favoritos.

Quem Será o Novo Líder?

A disputa promete ser uma das mais emocionantes da temporada. O nome do vencedor será anunciado ainda nesta sexta-feira (7), redefinindo os rumos do jogo.

