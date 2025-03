Quando o preço do ovo vai baixar?

O preço do ovo registrou um aumento de 15% nos supermercados em fevereiro, comparado a janeiro, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados nesta quarta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No acumulado de janeiro e fevereiro, a alta já chega a 16,4%, enquanto no período de 12 meses, o aumento foi de 10,4%.

Leia também: Imposto de Renda: confira as regras para 2025

Especialistas apontam que esse encarecimento está relacionado ao custo elevado do milho, às temperaturas intensas e à maior procura durante a Quaresma, período em que muitos consumidores reduzem a ingestão de carne vermelha e optam por alternativas como os ovos.

De acordo com produtores, o preço do ovo deve voltar a patamares mais estáveis após esse período. No entanto, há quem avalie que a demanda pode permanecer aquecida, já que a valorização das carnes bovina, suína e de frango também influencia a busca por essa fonte de proteína.

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) explica que é comum que o preço do ovo suba nos meses que antecedem a Páscoa, pois há uma migração no consumo de carnes para ovos e proteínas brancas.

Já especialistas do setor reforçam que essa elevação já começou antes do esperado este ano, o que pode indicar um comportamento diferente do mercado.

Preço do ovo pode continuar alto após a Quaresma?

Os produtores ligados à ABPA acreditam que o preço do ovo deve se estabilizar ao final da Quaresma.

No entanto, analistas alertam que isso não é garantido, pois o fator que mais influencia a procura pelo produto é o aumento do custo das carnes. Quando esses alimentos sofrem reajustes, os consumidores tendem a buscar opções mais acessíveis, o que mantém a demanda pelos ovos em alta.

Com informações de G1