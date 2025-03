Que horas é o Oscar 2025? Confira detalhes da programação

A cerimônia do Oscar 2025 acontece neste domingo (2), e promete ser um dos eventos mais aguardados do ano. Portanto, os fãs de cinema já estão ansiosos para acompanhar a estreia ao vivo. Afinal, a expectativa é de grandes surpresas e homenagens aos melhores filmes, atores e diretores da temporada.

Que horas é o Oscar 2025?

O Oscar 2025 saiu oficialmente às 20h no horário de Nova York (EST) , o que equivale às 21h no horário de Brasília (BRT) . No entanto, a tradicional cerimônia do tapete vermelho, onde as estrelas desfilam seus olhares e concedem entrevistas, inicia mais cedo, por volta das 18h no horário de Nova York (19h em Brasília) . Dessa forma, quem quiser acompanhar todos os detalhes deve se preparar com antecedência.

Onde assistir ao Oscar 2025 ao vivo?

A transmissão oficial do Oscar 2025 será feita pela emissora ABC nos Estados Unidos. Já no Brasil, o evento será exibido na TV Globo, a transmissão do Oscar será comandada por Maria Beltrão, a partir das 21h55, para todo o Brasil; pelo canal TNT e também estará disponível em plataformas de streaming como HBO Max . Além disso, algumas redes sociais e portais de notícias farão cobertura em tempo real, garantindo que ninguém perca os momentos mais importantes.

Qual o local do Oscar 2025?

A cerimônia acontecerá no Dolby Theatre, em Los Angeles, Califórnia . Esse local, que já recebeu diversas edições de premiação, é conhecido por seu glamour e estrutura projetada especialmente para grandes eventos do cinema. Assim, os espectadores podem esperar uma produção impecável.

Duração do Oscar 2025

A premiação costuma durar cerca de três horas e meia , terminando por volta da meia-noite no horário de Brasília . Entretanto, em algumas edições passadas, o evento se estendeu devido a discursos longos e apresentações musicais especiais. Logo, é importante estar preparado para uma noite repleta de emoções.

Favoritos ao Oscar 2025

Entre os indicados deste ano, alguns filmes e atores já se destacam como favoritos. Produções como:

Anora”

“O Brutalista”

“Um Completo Desconhecido”

“Conclave”

“Duna: Parte II”

“Emilia Pérez”

“Ainda Estou Aqui”

“Nickel Boys”

“A Substância”

“Wicked”

Apresentador do Oscar 2025

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas já confirmou que o comediante Conan O’Brien será o apresentador do Oscar 2025.

Categorias mais aguardadas

As categorias mais esperadas da noite incluem Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Direção e Melhor Roteiro Original . Além disso, os prêmios técnicos, como Efeitos Visuais e Fotografia , também costumam chamar a atenção do público. Dessa maneira, a cerimônia promete agradar tanto os cinéfilos quanto os profissionais da indústria cinematográfica.

Como acompanhar os vencedores em tempo real?

Para quem não puder assistir à transmissão ao vivo, sites especializados e perfis nas redes sociais irão atualizar a lista de vencedores em tempo real. Portais como Variety, Deadline e G1 costumam fazer a cobertura minuto a minuto do evento. Dessa forma, ninguém precisa ficar de fora das novidades.

Agora que você já sabe que horas é o Oscar 2025 neste domingo (2) , basta se preparar para acompanhar essa noite repleta de emoções, discursos marcantes e momentos históricos do cinema.