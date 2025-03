Que horas o Big Fone vai tocar? Veja AO VIVO

O Big Fone vai tocar no BBB 25 neste sábado (22), às 22h25min (horário de Brasília) , trazendo tensão e reviravoltas ao jogo. A chamada será transmitida ao vivo na TV Globo e no Globoplay , permitindo que o público acompanhe cada detalhe do momento decisivo.

Big Fone traz impacto no jogo

A dinâmica do Big Fone promete mexer com as estratégias dos participantes. Quem atender a ligação terá o poder de indicar dois colegas ao Paredão , uma decisão que pode mudar completamente o rumo do reality. Enquanto um jogador ganha vantagem, outros dois sentirão o peso da indicação.

Como assistir ao toque do Big Fone?

Os fãs do programa poderão acompanhar o evento ao vivo tanto pelo sinal aberto da Globo quanto pelo Globoplay , que também oferece acesso ao Pay-Per-View . Essa cobertura completa permite que o público veja todas as reações e consequências dentro de casa.

Expectativa para o Big Fone de sábado

Os irmãos já estão em alerta, pois a ligação deste sábado promete beneficiário apenas quem atender, enquanto duas pessoas devem sofrer sanções. Com o Paredão se aproximando no domingo (23) , a movimentação dentro da casa deve ficar ainda mais intensa.

Acompanhe o Big Fone ao vivo neste sábado (22), às 22h25min , e não perca nenhum detalhe dessa grande reviravolta no BBB 25 !