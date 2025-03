Quem ganhou a prova do anjo hoje no BBB 25? Confira

A Prova do Anjo do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) acontece na tarde deste sábado (22). O vencedor da disputa garante imunidade para um participante na formação do Paredão Triplo, que acontece no domingo (23).

Além do poder de imunização, o ganhador do Anjo recebe um almoço especial com recado da família e precisa escolher dois brothers para o Castigo do Monstro. Os escolhidos devem vestir fantasias enviadas pela produção e cumprir a tarefa até a definição da berlinda.

Como assistir ao vivo?

O resultado da Prova do Anjo poderá ser acompanhado ao vivo pelo pay-per-view do Globoplay.

Fique ligado para saber quem ganhou a Prova do Anjo hoje e como isso pode influenciar na formação do próximo Paredão do BBB 25!