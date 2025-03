Quem ganhou o Oscar 2025? Confira a lista dos vencedores

Quem ganhou o Oscar 2025? Na noite deste domingo (2), a 97ª cerimônia do Oscar revelou os grandes vencedores do cinema mundial. A premiação ocorreu no Dolby Theatre, em Los Angeles, e consagrou produções e artistas que se destacaram no último ano. (EM ATUALIZAÇÃO)

Melhor Filme

O prêmio de Melhor Filme foi concedido a xxxxxxxx, dirigido por xxxxxx. O longa-metragem superou fortes concorrentes, incluindo xxxxxxxxxx.

Melhor Diretor

Na categoria de Melhor Diretor, xxxxxxxxxxx foi o vencedor por seu papel em xxxxxxxxxx.

Melhor Ator

Na categoria de Melhor Ator, xxxxxxxxxxx foi o vencedor por seu papel em xxxxxxxxxx.

Melhor Atriz

Na categoria de Melhor Atriz, xxxxxxxxxxx foi a vencedora por seu papel em xxxxxxxxxx.

Melhor Ator Coadjuvante

Na categoria de Melhor Ator Coadjuvante, Kieran Culkin – “A Verdadeira Dor”

Melhor Atriz Coadjuvante

Na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, Ariana Grande – “Wicked” .

Melhor Filme Internacional

O Brasil celebrou uma conquista histórica com “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, que venceu na categoria de Melhor Filme Internacional. O filme narra a história de Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres.

Melhor Filme de Animação

Na categoria de Melhor Filme de Animação – “Flow”

Melhor Curta-Metragem de Animação

“In the Shadow of Cypress”

Melhor Roteiro Original

Na categoria de Melhor Roteiro Original, xxxxxxxxxxx foi o vencedor.

Melhor Figurino

“Wicked”

A cerimônia do Oscar 2025 destacou a diversidade e a qualidade das produções cinematográficas recentes. Os vencedores refletem a excelência artística e o impacto cultural que o cinema continua a proporcionar ao redor do mundo.