Resultado da Lotofácil: confira as últimas apostas ganhadoras no ES

O concurso Lotofácil 3340 foi realizado nesta quarta-feira (13) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Como de costume, os apostadores que acertaram os 15 números vão dividir um prêmio milionário.

Os números sorteados foram:

01 – 03 – 06 – 09 – 11 – – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25

Dessa vez, sete apostas acertaram os 15 números e, portanto, cada uma levará R$ 1.286.778,46.

Além disso, 848 apostas acertaram 14 números. Assim, cada uma delas receberá R$ 1.270,10. No entanto, apesar de o Espírito Santo ter apostadores premiados nessa faixa, os detalhes ainda não foram divulgados.

Se você não ganhou desta vez, ainda há chances! O próximo sorteio será já nesta quinta-feira (14). Dessa forma, quem acertar os 15 números poderá levar um prêmio estimado de R$ 1,7 milhão.

Para participar, basta registrar sua aposta em uma casa lotérica credenciada ou no site da Caixa Econômica Federal. Afinal, o jogo mínimo, com 15 números, custa apenas R$ 3,00. Além disso, os sorteios acontecem de segunda a sábado, sempre às 20h.

Portanto, não perca tempo e boa sorte no próximo concurso da Lotofácil!

