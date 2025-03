Resultado da Mega-Sena 2838: vejas as dezenas sorteadas

O sorteio da Mega-Sena 2838 aconteceu na noite desta terça-feira, 11 de março de 2025, com um prêmio estimado em R$ 12 milhões. O evento foi realizado às 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo e, além disso, foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Números sorteados da Mega-Sena 2838

As seis dezenas sorteadas foram:

04 – 07 – 29 – 32 – 36 – 53

Teve ganhador na Mega-Sena 2838?

Agora, a grande dúvida é: alguém acertou as seis dezenas e levou o prêmio milionário? Para conferir se houve vencedores na faixa principal ou para saber mais detalhes sobre as premiações secundárias (quina e quadra), é essencial acessar os canais oficiais da Caixa Econômica Federal ou veículos de comunicação especializados.

E o próximo sorteio da Mega-Sena?

Caso ninguém tenha acertado todos os números, o prêmio pode acumular, o que torna o próximo concurso ainda mais atrativo. Portanto, fique atento ao calendário para não perder a chance de concorrer!

Por fim, acompanhar as últimas notícias sobre a Mega-Sena é fundamental para conferir os resultados com rapidez e aumentar suas chances no próximo sorteio.