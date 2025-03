Resultado do Celta de Vigo e Real Valladolid pela La Liga; confira

O Celta de Vigo e o Real Valladolid empataram sem gols em partida disputada no estádio Nuevo José Zorrilla neste sábado (15). O confronto, válido pela La Liga, destacou-se pelo equilíbrio e poucas oportunidades de gol para ambos os times.

Com o resultado, o Celta de Vigo mantém a 9ª posição na tabela do Campeonato Espanhol e já foca no próximo desafio contra o Las Palmas, marcado para o dia 31 de março.

Por outro lado, o Real Valladolid tentou aproveitar o fator casa para somar três pontos, mas encontrou dificuldades diante da defesa adversária e teve que se contentar com o empate. A equipe segue buscando uma melhor colocação na competição.

