Resultado do jogo Palmeiras e São Paulo: confira os destaques

O Palmeiras venceu o São Paulo, por 1 a 0, em um jogo decisivo no Allianz Parque, assegurando sua classificação na final do Campeonato Paulista. A torcida fez sua parte e empurrou o time desde os primeiros minutos.

Destaque da Partida: Vitor Roque Brilha Mesmo Sem Marcar

O grande nome do jogo foi Vitor Roque, novo camisa 9 do Verdão. Apesar de não balançar as redes, o atacante teve uma atuação de alto nível e conquistou os torcedores com sua entrega em campo.

A escalação de Roque como titular foi celebrada antes mesmo do apito inicial. Durante a partida, ele se destacou ao sofrer o pênalti que Raphael Veiga converteu, garantindo o triunfo palmeirense.

Além disso, o jovem atacante demonstrou grande visão de jogo ao dar um passe preciso para Facundo Torres, que desperdiçou uma chance clara diante do goleiro Rafael. Mesmo assim, a performance de Roque reforçou sua importância no elenco.

Palmeiras Segue Forte na Competição

Nos minutos finais, o técnico optou por substituir o camisa 9. Ao deixar o gramado, Vitor Roque foi ovacionado pela torcida, um reconhecimento de seu impacto na vitória.

Com esse resultado positivo sobre o São Paulo, o Palmeiras mantém sua trajetória firme na competição. Agora, o elenco se prepara para os próximos desafios, confiante na força do grupo.