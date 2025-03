Resultado jogo do Bahia: veja como foi a partida pela Libertadores

O Bahia empatou sem gols contra o Boston River na noite desta quinta-feira (6), no jogo de ida da terceira fase eliminatória da Libertadores. A partida, realizada no Estádio Centenário, em Montevidéu , teve arquibancadas quase vazias e um futebol morno. No entanto , o Tricolor dominou a posse de bola e buscou o ataque, mas sem sucesso.

Bahia domina posse, mas ataque não funciona

Apesar do resultado do Bahia , o time teve 67% de posse de bola e controlou a maior parte do jogo. Além disso, mostrou qualidade no toque de bola e construiu jogadas ofensivas. Porém , essa superioridade não se traduziu em gols. A equipe criou apenas uma chance clara, o que evidenciou falta de efetividade no ataque.

Boston River se fecha e é um pouco arriscado

O Boston River , por sua vez, optou por um jogo defensivo, tentando segurar o Bahia. Por isso , a equipe Uruguaia praticamente não atacou, finalizando apenas uma vez. Assim , o empate sem gols foi um reflexo da estratégia cautelosa dos donos da casa.

Próximo confronto será decisivo

Com o empate no primeiro jogo , a decisão ficou para a volta, que acontece na próxima quinta-feira (13/3), na Arena Fonte Nova . Dessa forma , quem vence avança para a fase de grupos da Libertadores. Caso contrário , um novo empate trouxe a disputa para os pênaltis .

Bahia precisa melhorar o avanço

Se quiser garantir a classificação, o Bahia precisará melhorar o setor ofensivo. Embora tenha dominado a posse de bola, não conseguiu transformar esse domínio em gols. Sendo assim , o técnico Rogério Ceni deve buscar soluções para aumentar a efetividade do ataque.

Arena Fonte Nova será trunfo para o Bahia

Por outro lado , jogar em casa pode ser um diferencial para o Tricolor de Aço . Afinal , o tempo contará com o apoio da torcida, o que pode ser essencial para iniciar o Boston River. Portanto , a equipe precisará ser mais agressiva e aproveitar as oportunidades criadas.

Histórico recente favorecendo a Bahia

O Bahia tem marcado boas atuações em casa, e isso pode ser um ponto positivo. Além disso , a equipe tem se saído bem contra adversários sul-americanos na Fonte Nova. Logo , há boas expectativas para um desempenho mais ofensivo no jogo de volta.

Possível escalada para o jogo de volta

O técnico Rogério Ceni pode realizar mudanças no momento titular, reforçando o setor ofensivo. Por exemplo , jogadores como Everaldo e Biel podem ser fundamentais para melhorar a criatividade no ataque. Desta forma , o Bahia pode aumentar suas chances de vencer no tempo normal.

Onde assistir Bahia x Boston River

A partida decisiva entre Bahia e Boston River será transmitida ao vivo por canais esportivos e serviços de streaming. O jogo acontece na quinta-feira (13/3), às 21h30 (horário de Brasília) , na Arena Fonte Nova . Portanto , os torcedores poderão acompanhar tudo em tempo real.

Bahia em busca da fase de grupos da Libertadores

O resultado do Bahia no jogo de ida mantém a equipe viva na competição. No entanto , o tempo precisará ser mais eficiente para garantir a vaga na fase de grupos. Agora , jogando em casa, o Tricolor tem a chance de mostrar sua força e avançar no torneio.