Resultado Mega-Sena 2841: veja quem ganhou os quase R$ 3 milhões no ES

O resultado da Mega Sena 2841 foi divulgado na noite desta terça-feira (18), em São Paulo. O concurso trouxe um prêmio milionário para quem acertasse as seis dezenas sorteadas. Confira os números:

04 – 05 – 12 – 34 – 36 – 48. Infelizmente, ninguém do Espírito Santo faturou a bolada, mas algumas apostas acertaram 4 números e ganharam prêmios com valores menores.

O prêmio principal da Mega-Sena 2841 foi de R$ 2.672.962,98. Até o momento, não há confirmação de apostas ganhadoras na faixa de seis acertos.

Na Quina, diversas apostas garantiram valores significativos. Já na Quadra, milhares de jogadores foram contemplados com prêmios menores. No Espírito Santo, por exemplo, várias apostas acertaram quatro números e receberam R$ 679,86 cada.

O próximo concurso da Mega-Sena já tem data marcada. Para concorrer, basta registrar sua aposta até uma hora antes do sorteio em qualquer casa lotérica credenciada ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal.

Continue acompanhando os resultados da Mega-Sena para não perder nenhuma novidade e boa sorte!

