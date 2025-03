Roberta Miranda revela que ela e o pai se apaixonaram por mesma mulher

A cantora Roberta Miranda revelou uma história inusitada nesta segunda-feira (17): ela e o seu pai já se apaixonaram pela mesma mulher. A confissão ocorreu durante uma entrevista ao jornalista André Piunti, no canal do YouTube do profissional.

Roberta, que está lançando sua biografia Um lugar todinho meu – A história inspiradora de Roberta, falou sobre sua sexualidade, sobre o alcoolismo do pai e as dificuldades vividas na sua juventude durante a conversa.

Em determinado momento do bate-papo, a cantora relembra de uma amiga da adolescência chamada Vanda. Segundo Roberta, as duas dormiam juntas e ela acabou se apaixonado pela amiga.

“Dormíamos, ela virada pra lá, eu virada pra cá, e aquela coisa de adolescente, passando a mão, uma coisa tão inocente. E ali, eu acho que eu me apaixonei por ela, e acho que ela se apaixonou por mim”, confessou.

O que ela não esperava, no entanto, era que o pai também desenvolveria sentimentos pela amiga. O homem, que era alcoólatra, passou a infernizar a vida da filha.

“O meu pai começou a ficar muito agressivo comigo. Depois, eu vim descobrir que era porque ele se apaixonou pela Vanda. Foi quando eu saí de casa. Um dia, ele me contou a verdade: que foi apaixonado pela Vanda.”

Após sair de casa, Roberta ficou 25 anos sem ver a amiga. Quase três décadas depois, entretanto, o analista da cantora a convenceu a procurar a antiga paixão. A artista colocou todos os seus conhecidos atrás da amiga e, após algum tempo procurando, finalmente a encontrou.

“Perguntei se ela teve alguma relação com meu pai. Ela disse: Nunca tive. A minha paixão por você seguiu, ele sabia disso, e a gente nunca teve nada”, confessou.

Estadao Conteudo