Saiba quem é Dudu Borges, novo namorado de Deborah Secco

A atriz Deborah Secco, 45 anos, anunciou nessa quarta-feira (26), que está namorado o produtor musical Dudu Borges. Trata-se do primeiro relacionamento que a atriz assume desde o fim do casamento com Hugo Moura, em abril do ano passado.

Dudu Borges, de 42 anos, é produtor musical, compositor e multi-instrumentista. Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ele é um nome de destaque na música sertaneja, e já produziu artistas como Luan Santana, Fernando & Sorocaba, Cristiano Araújo, Lucas Lucco e Michel Teló. Entre os sucessos produzidos por ele estão as canções Ai Se Eu Te Pego, de Michel Teló, e Lençol Dobrado, da dupla João Gustavo e Murilo.

O artista, no entanto, iniciou a carreira musical no gospel, e foi integrante da banda Resgate entre 2002 e 2012, como tecladista, produtor e compositor. Já morando em São Paulo desde os 17 anos, Dudu foi crescendo no meio gospel ao mesmo tempo em que fazia seu nome no sertanejo universitário. Em 2006, escreveu arranjos para um lançamento de Bruno & Marrone e, posteriormente, passou a trabalhar com João Bosco & Vinicius. Em 2011, a segunda dupla ganhou um Grammy Latino por um álbum produzido por Borges, e foi a partir de então que sua carreira se transformou.

Nos últimos anos, Borges foi além do sertanejo e também colaborou com Ivete Sangalo, Jorge Ben Jor, Thiaguinho, Fábio Jr. e Glória Groove.

Pai de três crianças, Borges tem 440 mil seguidores no Instagram, e é discreto em relação à vida pessoal nas redes. Ele também foi produtor musical da série Rensga Hits!, do Globoplay. Foi nos bastidores da trama, aliás, que conheceu Alice Wegmann, com quem teve um relacionamento entre 2021 e 2023. Deborah Secco também faz parte do elenco da atração, cuja terceira temporada estreia ainda este ano no streaming.

Estadao Conteudo