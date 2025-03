Santa Casa de Guaçuí é furtada e câmera registra ação; veja vídeo

Um criminoso foi flagrado furtando duas escadas no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, na madrugada do último sábado (1). A ação foi filmada pela câmera de segurança do local.

Após o crime, policiais que faziam patrulhamento na Avenida Agenor Tomé visualizaram o suspeito carregando as escadas e uma mochila. Ao perceber a presença da viatura, ele abandonou os objetos e pulou no rio. Apesar dos esforços dos militares, ele não foi pego.

O material foi recolhido e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Guaçuí.

Vídeo: Divulgação Polícia Militar

