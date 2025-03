Saque aniversário FGTS liberado! Veja até quando

A Caixa Econômica Federal começa, nesta quinta-feira (6), o pagamento do saque-aniversário FGTS liberado para trabalhadores que aderiram a essa modalidade. Ao todo, serão disponibilizados R$ 12 bilhões para mais de 12 milhões de beneficiários que possuem saldo retido no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Portanto, se você faz parte desse grupo, veja abaixo todas as informações sobre quem pode sacar, como receber e quais são os prazos.

Quem Tem Direito ao Saque-Aniversário FGTS?

Podem realizar o saque os trabalhadores que:

Foram demitidos entre 1º de janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025.

Optaram previamente pelo saque-aniversário no aplicativo FGTS ou em uma agência da Caixa.

Dessa forma, é fundamental conferir se sua adesão já foi registrada corretamente para evitar problemas no recebimento.

Como Sacar o Saque-Aniversário FGTS?

O pagamento será realizado de duas formas. Veja os detalhes a seguir:

Depósito automático: Cerca de 85% dos beneficiários receberão o crédito diretamente na conta cadastrada no aplicativo FGTS. Assim, não será necessário ir até uma agência. Além disso, o valor será depositado a partir de 6 de junho, com um limite de até R$ 3 mil. Caso o saldo seja superior, o restante será pago em 17 de junho.

Saque presencial: Por outro lado, quem não cadastrou uma conta no aplicativo poderá retirar o dinheiro diretamente em agências da Caixa, lotéricas ou terminais de autoatendimento.

Portanto, antes de ir até uma unidade da Caixa, verifique se o valor já foi depositado automaticamente.

Calendário do Saque-Aniversário FGTS

O saque presencial seguirá o seguinte calendário:

6 de junho (quinta-feira): Nascidos entre janeiro e abril

7 de junho (sexta-feira): Nascidos entre maio e agosto

10 de junho (segunda-feira): Nascidos entre setembro e dezembro

Além disso, para valores acima de R$ 3 mil, o pagamento será realizado entre 17 e 20 de junho, conforme a data de nascimento do beneficiário.