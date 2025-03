Selic hoje: Copom deve elevar taxa de juros; confira

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) deverá confirmar, nesta quarta-feira (19), um novo aumento na taxa Selic. A expectativa é de que a elevação seja de 1 ponto percentual, o que colocará a taxa básica de juros em 14,25% ao ano. Caso isso se confirme, a Selic atingirá o maior patamar desde 2016, refletindo uma medida contínua do Banco Central para controlar a inflação.

Por que a Selic está subindo?

A principal razão para o aumento da Selic é o combate à inflação. Quando o Banco Central eleva a taxa de juros, ele torna o crédito mais caro, o que, por sua vez, desestimula o consumo e ajuda a reduzir a pressão sobre os preços. Contudo, é importante destacar que, embora essa medida seja eficaz no controle da inflação, ela também pode desacelerar o crescimento econômico, já que empresas e consumidores enfrentam maior custo para acessar financiamentos.

Impactos da Selic em 14,25%

Com a Selic a 14,25%, diversos setores da economia sentirão os efeitos dessa decisão. Primeiramente, o crédito ficará mais caro, o que impacta diretamente os consumidores que dependem de empréstimos e financiamentos. Além disso, as aplicações em renda fixa, como Tesouro Direto e CDBs, tornam-se mais atrativas para quem busca segurança e rentabilidade. Consequentemente, o mercado financeiro pode ser afetado, com a possibilidade de valorização do real, uma vez que investidores estrangeiros tendem a se interessar mais por ativos brasileiros devido aos altos juros.

O que esperar nos próximos meses?

Com o aumento da Selic, as expectativas para os próximos meses estão voltadas para os sinais que o Banco Central enviará. Se a inflação continuar pressionada, é possível que o Copom precise elevar ainda mais a taxa de juros. Por outro lado, caso a inflação comece a ceder, uma postura mais cautelosa poderá ser adotada, com o BC eventualmente interrompendo o ciclo de aumentos.

Dessa forma, fique atento às próximas atualizações, pois a decisão do Copom na noite desta quarta-feira (19) terá reflexos importantes na economia, além de influenciar diretamente os seus investimentos.