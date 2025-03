Serasa Limpa Nome: veja novo meio para renegociar dívidas

A partir desta terça-feira (18), os consumidores que desejam quitar suas dívidas com grandes descontos podem aproveitar o Feirão Limpa Nome da Serasa. A novidade é que, agora, as negociações podem ser feitas de forma totalmente gratuita pelo telefone 0800 591 5161. Com descontos de até 99%, essa ação especial, chamada Alô Serasa, estará disponível até sábado (22).

Como funciona a negociação por telefone?

Entretanto, para facilitar o processo, a Serasa disponibilizou atendentes treinados, que estarão prontos para esclarecer dúvidas e ajudar em cada etapa da negociação. Porém, o atendimento acontece entre 9h e 20h, permitindo que mais pessoas regularizem suas pendências sem precisar sair de casa.

Passo a passo para negociar sua dívida

Se você deseja aproveitar essa oportunidade, siga estas etapas:

Ligue para 0800 591 5161 no horário de atendimento. Forneça seus dados para acessar as ofertas disponíveis. Escolha a melhor condição de pagamento para o seu orçamento. Finalize a negociação e efetue o pagamento do boleto gerado.

Vantagens da negociação pelo telefone

Diferente do que muitos imaginam, negociar por telefone oferece os mesmos benefícios do atendimento presencial. Isso significa que o consumidor pode obter descontos expressivos, condições de parcelamento facilitadas e um processo rápido e seguro. Além disso, tudo pode ser resolvido sem enfrentar filas ou deslocamentos.

Portanto, se você tem contas em atraso e quer recuperar seu crédito no mercado, essa pode ser a sua melhor chance. Não perca tempo e ligue agora mesmo para regularizar sua situação financeira!