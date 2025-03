Serra: adolescente mata irmão de sete anos a facadas

Nesse sábado (22), uma adolescente de 15 anos matou o irmão mais novo a facadas, na Serra, na Grande Vitória.

De acordo com informações da Polícia Militar, o incidente aconteceu no apartamento da família, localizado no bairro Morada das Laranjeiras. O garoto estava dentro do apartamento e teve o óbito confirmado pelo Samu.

Segundo relatos, a adolescente estaria em surto psicótico e precisou ser contida.

Ainda de acordo com informações de vizinhos, a adolescente teria tentado atacar a funcionária da portaria. Além disso, ela também tentou quebrar a janela da guarita e derrubar o portão do condomínio.

A suspeita foi levada ao Himaba, sob escolta policial. A perícia foi acionada. A mãe dos menores passou mal e foi encaminhada para atendimento médico.

