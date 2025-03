Sorteio Lotofácil concurso 3350 tem 7 apostas ganhadoras do ES

O sorteio da Lotofácil concurso 3350 aconteceu na noite desta segunda-feira (30), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Como de costume, a Caixa Econômica Federal divulgou os números sorteados e a lista de apostas premiadas.

Números sorteados na Lotofácil 3350

Os números sorteados no concurso 3350 da Lotofácil foram:

01 – 02 – 07 – 10 – 12 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25

Dessa forma, os apostadores que acertaram 15 pontos dividiram o prêmio principal. Além disso, várias apostas também foram premiadas em categorias inferiores.

Apostas premiadas no Espírito Santo

No Espírito Santo, diversas apostas acertaram 15 dezenas, garantindo um prêmio de R$ 2.154,88 cada. Confira, a seguir, os detalhes:

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.154,88 CARIACICA/ES LOTERICA SANTANA CASA LOTERICA SANTANA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.154,88 CARIACICA/ES LOTERICA SANTANA CASA LOTERICA SANTANA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.154,88 SAO MATEUS/ES KISORTE LOTERIAS LOTERIA AVENIDA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.154,88 SERRA/ES LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Não Simples 1 R$2.154,88 SERRA/ES LOTERICA AVENIDA LOTERICA AVENIDA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$2.154,88 VITORIA/ES LANE LOTERIA LANE LOTERIAS LTDA ME 15 Fisico Não Simples 1 R$2.154,88

Portanto, os capixabas garantiram boas premiações no concurso desta segunda-feira.

Como jogar na Lotofácil?

A Lotofácil é uma das loterias mais acessíveis das Loterias Caixa. O jogador deve escolher entre 15 e 20 números, de um total de 25 disponíveis no volante. Para ganhar o prêmio máximo, é necessário acertar as 15 dezenas sorteadas. No entanto, há premiações para quem faz 11, 12, 13 ou 14 acertos.

Onde conferir os resultados?

Os apostadores podem conferir os resultados dos sorteios de diferentes maneiras. Entre elas, estão o site oficial da Caixa, as lotéricas credenciadas e os aplicativos de loterias. Além disso, os sorteios acontecem de segunda a sábado, sempre às 20h (horário de Brasília).

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo sorteio da Lotofácil acontece já nesta terça-feira (31). Dessa maneira, quem quiser participar deve fazer sua aposta até 19h (horário de Brasília), seja nas casas lotéricas ou pelos canais eletrônicos da Caixa.

Por fim, o valor da aposta simples continua sendo R$ 3,00. Então, fique atento e boa sorte!