Sucuri de quase 5 metros é encontrada ‘passeando’ na rua; veja vídeo

Os bombeiros da cidade de Euclides da Cunha, na Bahia, capturaram, no último sábado (8), uma sucuri de aproximadamente 4,8 metros. O animal estava próximo a uma rede de esgoto.

De acordo com informações apuradas pelo G1, sete pessoas participaram do resgate da cobra. Foi necessário o uso de um drone para localizá-la. O animal foi encontrado em um ponto que garantisse tanto sua segurança quanto a da população.

Após ser capturada, a cobra foi encaminhada para a base dos Anjos do Cumbe e, em seguida, entregue ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), que a levará de volta ao seu habitat natural.

