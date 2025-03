Supercopa Feminina 2025: onde assistir Sport e São Paulo ao vivo

Nesta sexta-feira (7), o Sport e São Paulo duelam pelas quartas de final da Supercopa Feminina 2025. O jogo vai acontecer na Ilha do Retiro, às 21h30.

A partida é única e eliminatória. Então, afinal, onde assistir Sport e São Paulo?

O Sport, que está de volta à seria A1, está empolgado e quer vencer para ganhar moral e avançar na competição. Por outro lado, o Tricolor conta com um elenco consolidado que tem conquistado títulos.

