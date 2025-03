Surto de tornado está devastando o centro dos EUA

O maior sistema de tempestades da primavera até agora atingiu o Centro-Oeste e o Sul dos Estados Unidos entre a noite de sexta-feira (14) e a manhã de sábado (15), provocando uma onda de tornados que devastaram cidades. Como resultado, o risco para a população aumentou significativamente, tornando esse um dos momentos mais perigosos para eventos desse tipo.

Ainda durante a madrugada, enquanto meteorologistas do Serviço Nacional de Meteorologia emitiam alertas de tornado sem parar, os radares mostravam tempestades intensas de Wisconsin ao Mississippi. No entanto, a dimensão real dos estragos ainda não estava totalmente clara.

Tempestade Causa Tornados e Outros Eventos Climáticos Extremos

Esse sistema de baixa pressão, responsável pelos tornados , continua avançando pelo país. Até agora, já chocou a morte de pelo menos três pessoas. Além disso, a tempestade trouxe ventos com força de furacão, nuvens densas de poeira e contribuições para incêndios florestais em várias regiões.

De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, mais de 250 relatos de eventos climáticos severos foram registrados entre a noite de sexta-feira e a manhã de sábado. Entre eles, ocorreram múltiplos tornados , ventos fortes e queda de granizo. Portanto, a ameaça de novos tornados permanece, deixando comunidades em alerta máximo.

Tornados Seguem Sendo uma Ameaça Durante a Noite

Com o avanço do sistema de tempestades, especialistas alertam que novos tornados podem surgir ao longo da noite. Por isso, o risco de destruição continua alto, dificultando as operações de resgate. Dessa forma, moradores das áreas mais afetadas devem se manter atentos às atualizações adversas. Além disso, é essencial seguir as orientações das autoridades para garantir a segurança de todos.