Suspeito de esfaquear a própria companheira é preso em Castelo

Nesta terça-feira (18), a Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 39 anos, suspeito de esfaquear a companheira na rua Doutor Adalto Santos, no bairro Niterói, em Castelo. Na ocasião, a vítima, de 37 anos, sofreu um ferimento nas costas, sendo encaminhada para o Hospital Municipal.

De acordo com o relato da vítima, ela e seu companheiro tiveram uma discussão no dia do ocorrido, momento em que o homem pegou uma faca e atacou a mulher. A agressão foi presenciada pela mãe da vítima, que pediu ajuda aos vizinhos. O suspeito fugiu após o ataque.

A PM foi acionada e realizou buscas na região, localizando o homem na Travessa Francisco Pereira, próximo de sua residência. Assim, o suspeito foi preso e encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Como está a vítima?

A equipe médica do Hospital Municipal informou que a vítima sofreu um ferimento perfurante, com aproximadamente 12 centímetros de profundidade. Possivelmente, o ferimento foi causado pro uma faca e, a lâmina, teria atingido um osso do quadril.

Leia também: Delivery! Motoboy é preso com drogas dentro de mochila em Cachoeiro