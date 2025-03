Terremoto na Tailândia: vídeo mostra prédio “enorme” desabando

Um terremoto na Tailândia, de magnitude 7,7, causou pânico e destruição nesta sexta-feira (28). Um vídeo registrou o momento em que um arranha-céu desabou em Bangkok, minutos após o forte tremor atingir a região. O epicentro foi em Mianmar, mas os impactos foram sentidos na Tailândia e na China.

Tremor causa destruição e pânico em Bangkok

O terremoto na Tailândia ocorreu na tarde de sexta-feira (horário local) e na madrugada (horário de Brasília). Testemunhas relataram que alarmes soaram por toda a cidade, levando moradores a correrem para as ruas em desespero.

Vídeos mostram destruição e impacto do tremor

Além do vídeo do arranha-céu desabando, outra gravação mostra a água de uma piscina, localizada no topo de um edifício, transbordando devido aos tremores e caindo do prédio. As imagens rapidamente viralizaram, destacando a força do fenômeno.

Epicentro em Mianmar, efeitos devastadores na Tailândia

Embora o epicentro tenha sido registrado em Mianmar, os impactos foram sentidos fortemente na Tailândia e na China. Segundo especialistas, a profundidade do terremoto e a proximidade das placas tectônicas contribuíram para a intensidade do tremor.

Autoridades avaliam danos e possíveis vítimas

Equipes de resgate foram mobilizadas para avaliar os danos e buscar possíveis vítimas. Até o momento, não há um balanço oficial de feridos ou mortos, mas as autoridades alertam para o risco de réplicas do terremoto nas próximas horas.

Infraestrutura afetada e riscos de novos tremores

O governo tailandês monitora a situação e orienta moradores a evitarem prédios danificados. Especialistas afirmam que novos tremores secundários podem ocorrer, aumentando os riscos de mais desabamentos.

Impacto do terremoto na região

Este foi um dos tremores mais fortes registrados no sudeste asiático nos últimos anos. Além da Tailândia, cidades na China também sentiram o impacto, com relatos de prédios balançando e evacuações emergenciais.

Terremoto na Tailândia: O que fazer em casos de tremores?

Especialistas recomendam que, em casos de terremotos na Tailândia, moradores se protejam sob estruturas firmes e evitem elevadores. Além disso, manter um kit de emergência e seguir orientações das autoridades pode ser crucial para a segurança.

Situação em atualização

Entretanto, as equipes de resgate seguem trabalhando, e a situação está sendo monitorada. As autoridades locais devem divulgar mais informações sobre vítimas, danos estruturais e medidas de segurança nas próximas horas.

Portanto, o terremoto na Tailândia chocou o mundo com cenas impressionantes de destruição. O desabamento do arranha-céu em Bangkok e os danos registrados reforçam a necessidade de preparação e medidas emergenciais diante de desastres naturais.