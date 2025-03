Terror! Bandidos invadem residência e torturam moradora em Vargem Alta

Uma mulher viveu momentos de terror na noite da última quinta-feira (14), quando teve sua residência invadida por dois criminosos no Centro de Vargem Alta.

De acordo com o filho da vítima, ele suspeitou que algo estava acontecendo após receber uma mensagem estranha da mãe e, em seguida, não conseguir mais contato com ela.

Ele foi então até a casa da mãe e a encontrou amarrada, com as mãos e a boca presas e com uma chave de fenda cravada na perna. Ele disse que imediatamente acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima, de 49 anos, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada ao hospital em estado de choque.

Ela contou ao filho que os suspeitos, encapuzados, invadiram a residência e, após rendê-la, tentaram ligar o veículo que estava na garagem. Entretanto, ao não conseguirem dar a partida, começaram a agredi-la, questionando o motivo de o carro não funcionar.

Os suspeitos fugiram levando as chaves do carro e um aparelho de som.

A Polícia Civil, por meio de nota, informou que o caso segue sob investigação. Entretanto, nenhum suspeito foi preso até o momento.

