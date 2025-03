Thiago Chiericatti morreu! Entenda causa da morte do chef de cozinha

O chef de cozinha Thiago Chiericatti, conhecido por suas apresentações ousadas e inovadoras, faleceu nesta segunda-feira (17), aos 36 anos. Natural de Belo Horizonte, ele conquistou reconhecimento nacional devido ao seu talento e criatividade na gastronomia. No entanto, a causa da morte ainda não foi divulgada.

Colegas lamentam a perda do chef

Entre os que sentiram profundamente sua partida está Alexandre Rios Magalhães, funcionário do Hotel Ouro Minas Palace e do restaurante Balthazar, no Espírito Santo. Conforme relatou, toda a equipe está em choque com a notícia. Embora não soubesse detalhes sobre o falecimento, mencionou que o amigo enfrentava a depressão.

Uma trajetória marcada pela inovação

Durante mais de 15 anos de carreira, Thiago Chiericatti se destacou ao reinventar pratos clássicos da culinária mineira e internacional. Ele acreditava que cozinhar ia além de preparar alimentos: era uma forma de contar histórias e despertar emoções. Além disso, frequentemente declarava sua paixão pela profissão e seu compromisso com a inovação.

Dessa forma, sua morte deixa uma lacuna na gastronomia brasileira. Enquanto familiares e amigos prestam homenagens, admiradores relembram seu legado e o impacto de suas criações no cenário culinário.