Thiago Motta com dias contados na Juventus; veja quando será o último

A permanência de Thiago Motta na Juventus é cada vez mais incerta. Mesmo com o apoio de Cristiano Giuntoli , diretor esportivo do clube, a confiança no treinador parece estar chegando ao fim.

Segundo informações do jornal italiano “Gazzetta dello Sport“ , o duelo contra o Gênova , marcado para 29 de março , pode ser o último de Motta à frente da equipe. O confronto acontece logo depois do Data Fifa , um momento decisivo para possíveis mudanças no comando técnico.

A pressão sobre o treinador cresceu nos últimos jogos devido à sequência de resultados ruins. A torcida e a diretoria já demonstram insatisfação, o que pode acelerar sua saída caso a equipe não apresente evolução.

Com o futuro indefinido, Thiago Motta precisa de uma resposta imediata em campo. O desempenho contra o Genoa pode determinar se ele seguirá sem carga ou se a Juventus terá um novo boato.