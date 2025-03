Ticket Master abre pré-venda de ingressos para turnê de Lady Gaga

Lady Gaga está de volta aos palcos com a Mayhem Ball Tour, uma turnê que apresentará seu novo álbum Mayhem. A série de shows começa em Las Vegas no dia 16 de julho, logo após a cantora ser uma das atrações principais do Coachella 2025.

Mayhem Ball Tour passará por América do Norte e Europa

A nova turnê levará Lady Gaga a seis cidades norte-americanas antes de seguir para a Europa e o Reino Unido. Diferente da Chromatica Ball Tour de 2022, que teve foco em estádios, a Mayhem Ball Tour será realizada em arenas. Essa mudança promete criar uma experiência mais imersiva e íntima para os fãs.

Datas e locais da turnê de Lady Gaga

A turnê começará nos Estados Unidos e seguirá para outros continentes. Confira algumas das datas já confirmadas:

16 de julho – Las Vegas, NV

– Las Vegas, NV 20 de julho – Los Angeles, CA

– Los Angeles, CA 24 de julho – Chicago, IL

– Chicago, IL 28 de julho – Nova York, NY

– Nova York, NY 3 de agosto – Londres, Reino Unido

– Londres, Reino Unido 7 de agosto – Paris, França

Pré-venda de ingressos já está aberta

Os fãs podem se cadastrar para a pré-venda de ingressos da Mayhem Ball Tour e garantir sua chance de ver Lady Gaga ao vivo. As vendas começam na segunda-feira, 31 de março, com pré-vendas escalonadas. A venda geral será aberta na quinta-feira, 3 de abril.

Onde comprar ingressos para a turnê de Lady Gaga?

Os ingressos estarão disponíveis em plataformas oficiais, incluindo a Ticketmaster. Para evitar fraudes, recomenda-se que os fãs comprem apenas de revendedores autorizados.

Como garantir ingressos na Ticketmaster?

A Ticketmaster disponibilizará ingressos em diferentes etapas, incluindo pré-vendas para fãs cadastrados, clientes de determinados cartões e venda geral. Para ter mais chances de conseguir um bom lugar, é recomendado:

Criar uma conta na Ticketmaster com antecedência.

com antecedência. Ativar notificações para atualizações sobre a turnê.

Ficar atento ao horário de abertura das vendas.

Lady Gaga promete um show inesquecível

A Mayhem Ball Tour promete ser uma das turnês mais impactantes da carreira de Lady Gaga. Com um conceito inovador, o show trará uma produção visual grandiosa, figurinos icônicos e, claro, performances ao vivo eletrizantes.

Mayhem: o novo álbum de Lady Gaga

O álbum Mayhem marca uma nova fase na carreira da cantora. Inspirado por sonoridades eletrônicas e experimentais, o disco deve trazer hits que misturam pop, dance e elementos alternativos.

Expectativa dos fãs para a turnê

Os fãs de Lady Gaga já estão ansiosos para a turnê e a nova era musical. Nas redes sociais, a hashtag #MayhemBallTour está em alta, com milhares de postagens sobre a venda de ingressos e expectativas para os shows.

Garanta seu ingresso para a turnê de Lady Gaga

Com ingressos disputados, a recomendação é se cadastrar na pré-venda e acompanhar as atualizações nas plataformas oficiais, como Ticketmaster e redes sociais da cantora. Não perca a chance de assistir a um dos maiores espetáculos de 2025!