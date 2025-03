Tragédia em São Joaquim: perda de controle pode ter causado colisão

Na tarde deste domingo (30), a Polícia Militar foi acionada para atender a um acidente de trânsito na localidade de Morro Grande, na região de São Joaquim, distrito de Cachoeiro. A colisão envolveu três veículos de passeio e resultou na morte de duas pessoas, além de ferimentos em outras duas.

De acordo com informações preliminares, um dos carros perdeu o controle após uma colisão lateral, atravessando o canteiro central e colidindo com outro veículo que seguia na direção contrária. Com o impacto, um dos veículos capotou e caiu em uma ribanceira.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU já prestando socorro às vítimas.

Duas vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Outras duas foram encaminhadas ao hospital com ferimentos, mas estavam conscientes. A área foi isolada até a chegada da perícia técnica.

A identificação das vítimas fatais será realizada posteriormente, após análise da equipe pericial.