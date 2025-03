Tragédia no norte! Acidente deixa um morto e dois feridos na ES-248

Um grave acidente na ES-248 foi registrado na noite desta sexta-feira (28), na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a uma ocorrência de colisão com vítimas.

Conforme as informações preliminares, ao chegarem ao local, as equipes constataram que o veículo envolvido no acidente transportava quatro pessoas. Duas delas ficaram feridas e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhadas ao Hospital Rio Doce, em Linhares.

Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi retirado das ferragens pelos bombeiros e deixado sob os cuidados da Polícia Científica para os procedimentos legais.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas.