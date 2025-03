Transtorno: água da chuva invade lojas no Guandú

As chuvas intensas que caíram na tarde desta quarta-feira (26), em Cachoeiro, trouxeram prejuízos para lojistas do bairro Guandú.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a rua Bernardo Horta completamente alagada e água invadindo alguns estabelecimentos comerciais.

