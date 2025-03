Tubarão de espécie rara é filmado por mergulhadores no Rio

Um tubarão da espécie Mako (Isurus oxyrinchus), considerado raro e em risco de extinção, foi filmado por mergulhadores no domingo (23), após ser visto nas águas do Rio de Janeiro, entre as Ilhas Cagarras e a Praia de Ipanema. O registro foi publicado nas redes sociais pela escola de mergulho Macau Dive e também pela ONG Instituto Mar Urbano, que se apresenta como uma entidade focada em compartilhar conhecimento sobre o ambiente marinho.

“A gente carimbou no nosso álbum de figurinhas do Instituto Urbano um tubarão Mako, pela primeira vez, vivo aqui nas nossas águas”, disse Ricardo Gomes, diretor da ONG, que tranquilizou a população sobre os perigos de ter um animal como esse próximo das praias cariocas.

“Não é uma notícia para a gente ficar com medo, para causar alarme, o Rio de Janeiro tem um histórico quase zero de incidentes de tubarão”, afirmou. Na avaliação dos pesquisadores, quem corre mais riscos são os próprios animais. Cerca de 80 milhões deles são mortos anualmente, afirma o Instituto Mar Urbano.

A espécie é conhecida por nadar a uma velocidade de 70 km/h e ser um predador importante para o equilíbrio do ecossistema marinho.

O instrutor de mergulho Andrew Macau descreveu o momento em que ele e seus alunos avistaram o tubarão. “Nós estávamos chegando próximo da Ilha das Cagarras, quando observamos uma nadadeira caudal e a dorsal vindo em nossa direção”, disse.

Ele parou a embarcação e, para a surpresa de Macau, o animal foi até os mergulhadores, que já começaram a gravar com a câmera subaquática. “Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de avistar um no Rio de Janeiro”, disse o instrutor.

Macau explica também que os mergulhadores chegam a desembolsar cerca de R$ 6 mil para nadar ao lado de tubarões, em locais como a Colômbia. Com a confirmação de que o animal também está presente no Brasil, o instrutor acredita que novos interessados poderão aproveitar os serviços da sua escola de mergulho.

“Saber que o meu público pode pagar bem mais barato para ter a oportunidade de estar avistando, fotografando, interagindo com os tubarões é muito interessante”, diz Macau. “Mas sempre com segurança e não incomodando os animais”, acrescentou o mergulhador.

Estadao Conteudo