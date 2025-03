“Turismo exige cooperação” diz Elias Carvalho sobre turismo em Guaçuí

O diretor-presidente do Grupo Folha do Caparaó (GFC), Elias Carvalho, ressaltou, em entrevista, a importância da valorização do turismo em Guaçuí e na região do Caparaó capixaba. Segundo ele, o município precisa encarar o turismo como sua principal vocação econômica, exigindo esforços conjuntos do poder público e da iniciativa privada.

“Guaçuí não tem outra escolha. É necessário investir no turismo, e isso não é papel apenas da Prefeitura ou do governo do Estado. A própria comunidade precisa estar disposta a contribuir”, enfatizou Carvalho.

Turismo como motor do desenvolvimento

Ele destacou que investir no setor vai muito além da realização de eventos. É necessário promover uma mudança cultural e conscientizar a população sobre o potencial econômico do turismo. Como exemplo, citou Santa Teresa, município que passou de cerca de 14 mil habitantes para 23 mil nos últimos 15 anos, impulsionado pelo desenvolvimento turístico.

“Santa Teresa tem eventos semanais e expandiu sua rede de hospedagem de 250 para 3.500 leitos em uma década. Com a oferta de acomodações alternativas, como aluguel de casas, a cidade recebe cerca de 20 mil visitantes em grandes eventos, como o Festival de Jazz”, explicou.

Para o empresário, Guaçuí tem potencial semelhante, contando com um secretário de Turismo atuante e um prefeito comprometido com o desenvolvimento do setor. No entanto, ele reforçou que o envolvimento da população é essencial.

“Não basta apenas a visão política. Cada empresário, comerciante e morador precisa entender a importância do turismo e trabalhar na mesma direção. O sucesso depende da cooperação de todos”, destacou, citando exemplos de cidades que se tornaram referências turísticas, como Domingos Martins, Miguel Pereira e Gramado.

Oportunidades para crescimento

O Festival de Inverno de Guaçuí foi apontado por Carvalho como um dos principais atrativos do município, com potencial para crescer ainda mais. Para isso, ele defende o incentivo à ampliação da infraestrutura turística, incluindo mais pousadas, hotéis e hospedagens temporárias.

“Precisamos que moradores disponibilizem suas casas para aluguel e que investidores ampliem a oferta de acomodações. O Festival de Inverno é um grande atrativo, mas Guaçuí tem capacidade de sediar muitos outros eventos de sucesso”, afirmou.

Além do festival, a cidade já conta com eventos de motocross, motociclismo, teatro e gastronomia, que podem ser ainda mais explorados. Carvalho, empresário do ramo de comunicação e eventos, destaca que o turismo movimenta a economia local e gera novos empregos, beneficiando toda a comunidade.

“Esses eventos trazem dinheiro novo para o comércio, e é fundamental que os comerciantes enxerguem essa oportunidade. O investimento no turismo precisa ser uma iniciativa conjunta para garantir o crescimento sustentável da cidade”, concluiu.

Leia Também: Imposto de Renda 2025 quando começa? Tire todas as dúvidas