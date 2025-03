Twitter caiu? Veja o que está acontecendo com o X

Na manhã desta segunda-feira (10), diversos usuários do X, antigo Twitter, enfrentaram dificuldades para acessar a rede social. De acordo com o site Downdetector, que monitora falhas em serviços online, mais de 2.600 notificações foram registradas até as 7h. Dessa forma, muitas pessoas buscaram alternativas para se comunicar em outras plataformas.

Erros impedem login e carregamento do feed

Os relatos indicam que os principais problemas envolvem falhas no login, lentidão no carregamento do feed e dificuldade para publicar posts. Além disso, algumas pessoas afirmaram que a plataforma simplesmente não carregava ou exibia mensagens de erro inesperadas.

Downdetector registra aumento nas reclamações

O Downdetector confirmou que o número de notificações cresceu rapidamente, o que indica uma instabilidade generalizada. Como a ferramenta só reporta incidentes quando há um volume anormal de falhas, o aumento das reclamações reforça a gravidade do problema.

Usuários migram para outras redes sociais

Enquanto o Twitter permanecia instável, milhares de usuários recorreram ao Instagram, Facebook e TikTok para expressar sua frustração. Por esse motivo, hashtags como #TwitterCaiu e #TwitterDown entraram nos trending topics, acumulando milhares de menções em poucas horas.

Nenhum comunicado oficial até o momento

Até agora, a equipe responsável pelo X não divulgou nenhum comunicado explicando a falha. Além disso, Elon Musk, dono da plataforma, também não comentou sobre o problema em seu perfil. Dessa maneira, os usuários continuam sem previsão de normalização.

Instabilidades têm se tornado mais frequentes

Nos últimos meses, o X tem passado por diversas mudanças estruturais, o que pode estar contribuindo para o aumento das falhas. Desde a redução da equipe técnica, os usuários perceberam que quedas no serviço ocorrem com maior frequência.

Como saber se o Twitter caiu?

Se você suspeita que o Twitter caiu, a melhor opção é verificar sites como Downdetector, que mostram a quantidade de relatos sobre problemas na plataforma. Além disso, vale a pena testar a conexão de internet e tentar acessar a rede social por outro dispositivo.

Ainda sem previsão de solução

Até o momento, não há informações sobre quando o serviço será restabelecido. No entanto, em falhas anteriores, a plataforma levou algumas horas para corrigir problemas semelhantes. Dessa forma, os usuários devem acompanhar as atualizações para saber quando a normalização ocorrerá.

Continue acompanhando as novidades

Para ficar por dentro das atualizações sobre a instabilidade do X, siga perfis oficiais e acompanhe fontes confiáveis. Assim, você saberá em primeira mão quando a plataforma estiver funcionando novamente.