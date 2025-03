UFC 313 onde assistir: veja AO VIVO Alex Poatan vs Ankalaev

O UFC 313 acontece neste sábado (8) na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA), e promete ser um dos eventos mais eletrizantes do ano. Na luta principal, o brasileiro Alex ‘Poatan’ Pereira defende o cinturão dos meio-pesados contra o perigoso Magomed Ankalaev. Os fãs de MMA estão ansiosos para acompanhar esse grande confronto. Mas, afinal, UFC 313 onde assistir? Confira todas as informações abaixo.

Poatan em busca de mais uma defesa de cinturão

Desde que conquistou o título dos meio-pesados em novembro de 2023 ao derrotar Jiri Prochazka, Poatan tem mostrado um domínio impressionante. Em 2024, ele defendeu seu cinturão três vezes com vitórias sobre Jamahal Hill, Jiri Prochazka (novamente) e Khalil Rountree Jr.. Agora, o brasileiro busca consolidar ainda mais seu legado no MMA com mais uma vitória.

O desafiante Magomed Ankalaev

O russo Magomed Ankalaev quer acabar com o reinado de Poatan. Ele já teve uma chance pelo cinturão contra Jan Blachowicz no UFC 282, mas a luta terminou empatada. Agora, Ankalaev chega mais preparado, com um jogo estratégico baseado em grappling e controle do octógono, buscando anular o striking de Poatan.

Análise do combate: Striker x Grappler

O duelo entre Pereira e Ankalaev coloca frente a frente dois estilos distintos. Poatan tem um dos strikings mais letais do UFC, com golpes precisos e potentes. Ankalaev, por outro lado, aposta em um jogo mais técnico, com foco em quedas e controle posicional. A grande questão é: Poatan conseguirá mais um nocaute ou Ankalaev irá dominá-lo no solo?

Luta co-principal: Gaethje x Fiziev

O evento também traz uma aguardada revanche entre Justin Gaethje e Rafael Fiziev. No primeiro confronto, Gaethje venceu por decisão, mas desta vez Fiziev quer mudar o resultado. A luta promete ser intensa, com trocção franca do início ao fim.

Card Principal do UFC 313

Além das duas grandes lutas principais, o evento conta com confrontos de alto nível:

Jalin Turner vs. Ignacio Bahamondes (peso leve)

Amanda Lemos vs. Iasmin Lucindo (peso palha feminino)

King Green vs. Maurício Ruffy (peso leve)

UFC 313 Onde Assistir?

Os fãs de MMA poderão assistir ao UFC 313 ao vivo pelo UFC Fight Pass, o serviço oficial de streaming do UFC. Além disso, as primeiras lutas do card preliminar serão transmitidas gratuitamente nos perfis oficiais do UFC no Facebook, YouTube e TikTok.

Horários do UFC 313 (horário de Brasília)

Card Preliminar Inicial: 18h30 ( UFC Fight Pass e redes sociais )

18h30 ( ) Card Preliminar: 20h00 ( UFC Fight Pass )

20h00 ( ) Card Principal: 22h00 (UFC Fight Pass)

Expectativas para o evento

Se Poatan vencer, ele reforça seu nome como um dos maiores lutadores brasileiros da atualidade e mantém o Brasil no topo do MMA mundial. O UFC 313 promete lutas eletrizantes, mas a grande dúvida é: Poatan garantirá mais um nocaute histórico ou Ankalaev surpreenderá com sua estratégia?

Agora que você sabe onde assistir ao UFC 313, prepare-se para uma noite de muita ação no octógono!