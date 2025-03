UFC Fight Night onde assistir: Moreno vs Erceg AO VIVO

O UFC Fight Night México acontece neste sábado (29) na Arena CDMX, na Cidade do México. Na luta principal, o ex-campeão Brandon Moreno enfrenta o australiano Steve Erceg em um duelo que pode definir o próximo desafiante ao cinturão dos moscas, atualmente em posse do brasileiro Alexandre Pantoja.

O card preliminar começa às 17 horas e o card principal tem início às 20 horas (horários de Brasília).

Duelo decisivo na categoria peso-mosca

Brandon Moreno, ex-campeão da divisão, busca se recuperar após perder o título para Pantoja. O mexicano tem forte apoio da torcida e entra pressionado para conquistar uma nova chance de disputar o cinturão. Já Steve Erceg, em ascensão no UFC, quer surpreender e carimbar sua vaga como próximo desafiante.

Brasileiros em ação no card do UFC Fight Night México

Além da luta principal, o evento contará com quatro brasileiros no octógono. Entre os destaques, Caio Borralho enfrenta um adversário perigoso na categoria peso-médio. Melquizael Costa, Karine Silva e Elves Brener também representam o Brasil no card.

Horário e onde assistir ao UFC Fight Night México

Para os fãs que desejam acompanhar ao vivo, o UFC Fight Night México terá início às 17h (horário de Brasília). Todo o card será transmitido exclusivamente pelo UFC Fight Pass, a plataforma oficial do evento.

Brandon Moreno luta em casa e quer revanche contra Pantoja

O mexicano já enfrentou Alexandre Pantoja três vezes, mas nunca conseguiu superá-lo. Agora, Moreno quer uma vitória convincente contra Erceg para garantir uma nova oportunidade pelo cinturão e tentar quebrar esse tabu contra o brasileiro.

Steve Erceg busca a maior vitória da carreira

O australiano vem de três vitórias seguidas no UFC e encara Brandon Moreno como o maior desafio de sua carreira. Se vencer, ele pode se tornar o próximo desafiante ao título dos moscas, dependendo da decisão do UFC.

Card completo do UFC Fight Night México

O que esperar da luta principal?

Moreno, com um estilo agressivo e um forte jogo de grappling, deve buscar impor seu ritmo diante de Erceg. O australiano, por outro lado, tem um striking afiado e pode surpreender na trocação. O duelo promete ser equilibrado e com grandes chances de terminar antes dos cinco rounds.

Impacto do resultado para o futuro da categoria

Se Brandon Moreno vencer, pode garantir a revanche contra Alexandre Pantoja pelo cinturão dos moscas. Já se Steve Erceg sair vitorioso, ele pode se tornar uma nova ameaça ao reinado do brasileiro na divisão. O desfecho da luta principal terá um peso significativo para o futuro da categoria.

