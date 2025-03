Último dia! Latam Pass anuncia super desconto para quem deseja viajar

A Livelo e o LATAM Pass acabam de lançar uma promoção imperdível para quem deseja acumular mais milhas e viajar gastando menos. No dia 24 de março de 2025, todos os clientes que transferirem seus pontos Livelo para o programa de fidelidade da LATAM receberão um bônus de 20% sobre o total convertido.

Aproveite: promoção válida por tempo limitado

Antes de mais nada, é importante destacar que a oferta está disponível somente no dia 24/03/25. Portanto, quem deseja garantir as milhas extras deve fazer a transferência dentro desse período. Além disso, o bônus tem um limite máximo de 100.000 milhas por CPF, o que significa que quanto mais pontos forem transferidos, maior será o benefício.

Como funciona a transferência de pontos Livelo para o LATAM Pass?

O processo de conversão é bastante simples e rápido. Para isso, basta acessar o site da Livelo, escolher o LATAM Pass como parceiro de transferência e selecionar a quantidade de pontos que deseja converter. Como resultado, o usuário recebe um bônus de 20% sobre o total transferido. Dessa forma, é possível acumular ainda mais milhas e aproveitar os benefícios do programa.

Quando as milhas serão creditadas?

Além da facilidade de transferência, outro ponto importante é o prazo para recebimento das milhas. De acordo com as regras da promoção, as milhas serão creditadas na conta do LATAM Pass em até 30 dias após o encerramento da campanha. Assim, os clientes podem planejar suas viagens com antecedência e utilizar os pontos no momento ideal.

Quais são as vantagens de acumular milhas no LATAM Pass?

Ao participar do LATAM Pass, os clientes têm diversas opções para utilizar suas milhas. Por exemplo, é possível:

Emitir passagens aéreas para destinos nacionais e internacionais.

para destinos nacionais e internacionais. Fazer upgrades de cabine , tornando a viagem mais confortável.

, tornando a viagem mais confortável. Trocar por produtos e serviços no shopping LATAM Pass.

Além disso, quem acumula milhas regularmente pode participar de outras promoções e garantir ainda mais vantagens.

Quem pode participar da promoção?

A boa notícia é que todos os clientes que possuem pontos Livelo podem aproveitar essa oferta. Caso ainda não tenha conta na Livelo ou no LATAM Pass, basta se cadastrar gratuitamente nos sites oficiais de ambos os programas. Dessa maneira, será possível começar a acumular pontos e convertê-los em milhas para futuras viagens.

Dicas para maximizar suas milhas

Para aproveitar ao máximo essa oportunidade, considere algumas estratégias simples:

Transfira o maior número de pontos possível dentro do limite da promoção.

dentro do limite da promoção. Fique atento à validade das milhas , garantindo que serão utilizadas antes do vencimento.

, garantindo que serão utilizadas antes do vencimento. Acompanhe outras promoções, pois sempre surgem novas oportunidades para acumular mais benefícios.

Como aproveitar essa oferta agora mesmo?

Para garantir o bônus de 20%, acesse o site oficial da promoção no LATAM Pass. Em seguida, faça login na sua conta, escolha a opção de transferência de pontos Livelo e finalize a operação. Lembre-se: a promoção é válida somente no dia 24 de março de 2025.

Conclusão

Em resumo, essa promoção oferece uma excelente oportunidade para quem deseja transformar pontos em milhas e viajar mais gastando menos. Como o período da oferta é limitado, é essencial agir rápido e garantir os bônus extras no LATAM Pass.