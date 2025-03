Urgente! Bolsonaro é indiciado no inquérito da tentativa de golpe

A maioria dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal (STF) votou nesta quarta-feira, 26, para tornar réu o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete acusados de tramarem um suposto golpe de Estado após as eleições de 2022. Os ministros Flávio Dino e Luiz Fux acompanharam o relator, Alexandre de Moraes, e votaram por aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República e abrir uma ação penal contra Bolsonaro e os demais denunciados.

Com a decisão, será aberta uma ação penal contra o ex-presidente e sete de sus aliados: Walter Braga Netto (ex-ministro da Defesa e Casa Civil), Augusto Heleno (ex-ministro do GSI), Anderson Torres (ex-ministro da Justiça), Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa), Almir Garnier (ex-comandante da Marinha), Alexandre Ramagem (deputado e ex-diretor-geral da Abin) e Mauro Cid (ex-ajudante de ordens de Bolsonaro).

Em seguida, ainda vão votar a ministra Cármen Lúcia e o presidente da Turma, Cristiano Zanin.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui