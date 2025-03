Urgente! Motociclista é arremesssado após colisão em Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido após colidir com um veículo de passeio, na Av. Jones dos Santos Neves, no bairro Parque Laranjeiras, em Cachoeiro, na noite desta sexta-feira (7).

De acordo com informações de uma testemunha, a avenida estava escura e não foi possível esclarecer a dinâmica do acidente. No entanto, ela afirmou que o motociclista chegou a ser arremessado alguns metros à frente devido ao impacto da colisão.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde de todos os envolvidos.

