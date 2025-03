Vai sair neste domingo? Confira a previsão do tempo

O domingo (30) será de calor em todo o Espírito Santo, com sol predominando na maior parte do estado. Há chance de chuva esparsa ao longo do dia na Região Serrana e no oeste da Região Sul. Nas demais áreas, o tempo segue firme e sem previsão de chuva. As temperaturas continuam em elevação.

Na Grande Vitória, o tempo segue estável, com sol e poucas nuvens. Não há previsão de chuva. A temperatura varia entre 23 °C e 34 °C. Em Vitória, a mínima é de 24 °C e a máxima também atinge os 34 °C.

Na Região Sul, o sol aparece entre nuvens, com possibilidade de chuva esparsa à tarde no oeste da região. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 21 °C e 37 °C, enquanto nas áreas altas variam de 18 °C a 31 °C.

Na Região Serrana, o domingo será de sol entre nuvens, com pancadas isoladas de chuva à tarde. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 19 °C e a máxima de 33 °C. Nas áreas mais altas, os termômetros marcam entre 17 °C e 30 °C.

Na Região Norte, o tempo segue firme, com sol e poucas nuvens durante todo o dia. Não há previsão de chuva. A temperatura mínima será de 24 °C e a máxima de 35 °C.

Na Região Noroeste, o sol predomina e não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, os termômetros oscilam entre 25 °C e 36 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima será de 23 °C e a máxima de 33 °C.

Na Região Nordeste, o domingo será de tempo estável, com sol e poucas nuvens ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 25 °C, com máxima de 33 °C.