Vai ter sorteio da Lotofácil hoje? Veja o que muda

O resultado da Lotofácil hoje (03/03/25) não será divulgado, pois o sorteio do Concurso 3334 foi adiado devido ao feriado de Carnaval. A Caixa Econômica Federal informou que os sorteios das loterias programados para esta segunda-feira (03) e terça-feira (04) foram suspensos.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil 3334?

O próximo sorteio da Lotofácil 3334 ocorrerá apenas na quarta-feira, dia 05 de março de 2025 (05/03/25). Os jogadores que já registraram suas apostas devem aguardar essa nova data para conferir o resultado.

Por que o sorteio da Lotofácil foi adiado?

A suspensão dos sorteios ocorre devido ao feriado prolongado de Carnaval, que impacta o funcionamento de diversos serviços no país, incluindo as loterias da Caixa. Assim, a programação foi ajustada para retomada após o feriado.

Onde conferir o resultado da Lotofácil hoje (03/03/25)?

Como o sorteio não será realizado nesta segunda-feira (03), não haverá resultado da Lotofácil hoje. No entanto, os apostadores poderão acompanhar o sorteio do Concurso 3334 na quarta-feira (05/03/25), por meio do site oficial da Caixa, aplicativos de loterias e casas lotéricas autorizadas.

Como jogar na Lotofácil 3334?

Os interessados ainda podem fazer suas apostas para o Concurso 3334 da Lotofácil até quarta-feira (05/03/25), às 19h, horário de Brasília. Para apostar, basta escolher entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e registrar a aposta em uma casa lotérica ou pelo site oficial das Loterias Caixa.

Qual é o valor do prêmio da Lotofácil 3334?

O prêmio estimado para o sorteio da Lotofácil 3334 é de R$ 4 milhões. O valor pode aumentar conforme a arrecadação das apostas realizadas até o encerramento do prazo.

Onde assistir ao sorteio da Lotofácil 3334?

O sorteio da Lotofácil 3334 será ao vivo no canal oficial da Caixa no YouTube, a partir das 20h (horário de Brasília), na quarta-feira (05/03/25). Após a transmissão, os números sorteados também estarão disponíveis no site da Caixa.

Calendário dos próximos sorteios da Lotofácil

A Lotofácil realiza sorteios seis vezes por semana, de segunda a sábado, sempre no mesmo horário. Com o adiamento devido ao Carnaval, a programação volta ao normal na quarta-feira (05/03/25) e seguirá normalmente nos dias seguintes.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil?

Os ganhadores da Lotofácil podem resgatar seus prêmios em casas lotéricas (para valores até R$ 2.259,20) ou diretamente nas agências da Caixa. Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a solicitação.

Acompanhe as atualizações da Lotofácil 3334

Portanto, fique atento às novidades sobre a Lotofácil 3334 e outros concursos acessando os canais oficiais da Caixa. O resultado da Lotofácil hoje (03/03/25) não terá, mas o sorteio ocorrerá na quarta-feira (05/03/25), com transmissão ao vivo.