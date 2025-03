“Vamos nos unir pela cidade”, diz Ferraço nos 158 anos de emancipação

Nesta terça-feira (25), Cachoeiro de Itapemirim comemora 158 anos de emancipação política. A data marca o reconhecimento oficial do município como independente, consolidando sua trajetória de desenvolvimento ao longo dos séculos.

Em entrevista ao portal AQUINOTICIAS.COM, o prefeito Theodorico Ferraço (PP) relembrou momentos marcantes de suas gestões e reafirmou o compromisso com o crescimento econômico da cidade. Ele destacou desafios estruturais e projetos para impulsionar o desenvolvimento do município. “Temos que solucionar problemas de mobilidade, como a construção de um viaduto no IBC, uma estrada ligando o Valão a Morro Grande e uma nova rodovia conectando o Aeroporto à BR-101. No passado, realizamos a estrada de Soturno, essencial para a fábrica de cimento e a ampliação da rodovia da Safra”, afirmou Ferraço.

Industrialização e geração de empregos

Entre as prioridades da atual gestão, o prefeito ressaltou a necessidade de atrair investimentos para Cachoeiro, citando a criação de um Distrito Industrial como uma das iniciativas centrais. “Precisamos gerar renda e riqueza. Não podemos depender apenas dos governos estadual e federal. Temos que criar oportunidades para nossos jovens que se formam e não encontram emprego”, enfatizou.

Cultura e turismo em destaque

Outro ponto abordado foi a valorização cultural e turística do município. Ferraço anunciou que o Teatro Rubem Braga será reinaugurado em 28 de julho e adiantou que a prefeitura está organizando um festival em homenagem a Roberto Carlos. “Queremos destacar nossos talentos. Cachoeiro tem muitos ‘Robertos Carlos’ e ‘Rubens Bragas’ na cultura, e precisamos dar visibilidade a eles”, destacou.

No turismo, a administração municipal busca parcerias para fortalecer atrativos como o Pico do Itabira, o Morro do Caramba e o monumento natural Frade e a Freira. “Estamos dialogando com empresários e o governo do Estado para impulsionar esses pontos turísticos e valorizar ainda mais nossa cidade”, ressaltou.

Chamado à união pelo município

Ao fim da entrevista, Ferraço reforçou a importância da união política e social para o avanço de Cachoeiro. “Precisamos deixar de lado desavenças e trabalhar juntos pelo futuro da cidade. O que está em jogo são as oportunidades para nossas crianças e jovens. Peço paz, harmonia e que todos deem as mãos por Cachoeiro de Itapemirim”, concluiu o prefeito.

História e formação

A colonização do território teve início em 1812, quando o donatário da capitania do Espírito Santo, Francisco Alberto Rubim, recebeu a missão de povoar a região habitada pelos indígenas puris e botocudos. Já as primeiras construções do arraial surgiram em 1846, no atual bairro Baiminas. O crescimento da localidade foi impulsionado pela busca pelo ouro, especialmente na área que hoje compreende o município de Castelo.

O nome Cachoeiro de Itapemirim faz referência às quedas d’água do rio que corta a cidade. Há interpretações que atribuem ao termo Itapemirim o significado de “caminho de pequenas pedras” em tupi-guarani, embora não haja consenso sobre essa origem. Antes da emancipação, o município teve outras denominações, como São Pedro de Cachoeiro de Itapemirim e Cachoeira de Itapemirim.

Gestão e perspectivas para o futuro

Confira a entrevista completa no vídeo abaixo: