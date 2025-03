Veja quem ganhou a prova do anjo hoje

A Prova do Anjo do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) aconteceu nesta sexta-feira, 28 de março, trazendo grandes emoções para os participantes. Após a realização da Prova do Líder na quinta-feira (27), que inaugurou o modo turbo do programa, os brothers estavam ainda mais focados nas estratégias que definiriam o rumo do jogo.

Na Prova do Líder de ontem, Maike foi o grande vencedor após uma disputa acirrada contra Diego Hypolito. Na primeira fase, os dois formaram uma dupla e trabalharam juntos para montar um quebra-cabeça com peças presas a parafusos gigantes. Diego girava as peças enquanto Maike montava a imagem. Na etapa final, Maike superou Diego em uma disputa de arremesso de leveduras, onde precisavam atingir copos específicos enquanto os engradados subiam, formando um “paredão”.

Como Funciona a Prova do Anjo no BBB 25?

Como vencedor da Prova do Líder, Maike teve a chance de escolher dois brothers para uma rodada extra, com a derrota significando uma vaga no Paredão. Essa dinâmica trouxe ainda mais tensão para a casa e promete movimentar as votações nos próximos dias.

Agora, a expectativa é sobre quem ganhou a Prova do Anjo hoje. O vencedor da prova de hoje não apenas garante imunidade, mas também ganha um poder significativo, podendo escolher os participantes para o castigo do monstro ou até mesmo para o Paredão. Fique ligado para mais informações sobre o resultado e as consequências dessa disputa!