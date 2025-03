Vem chuva neste sábado? Confira a previsão do tempo

O sábado (29) será marcado por sol entre nuvens na maioria do Espírito Santo, com possibilidade de chuva passageira apenas em algumas regiões. As temperaturas seguem em elevação em todo o estado.

Na Grande Vitória, o tempo permanece firme, com sol e poucas nuvens ao longo do dia. Não há previsão de chuva. A temperatura varia entre 22 °C e 33 °C, enquanto em Vitória, os termômetros devem oscilar entre 23 °C e 32 °C.

Na Região Sul, o sol predomina, com céu limpo e sem previsão de chuva. As temperaturas nas áreas menos elevadas ficam entre 19 °C e 35 °C. Já nas áreas mais altas, a mínima é de 16 °C e a máxima de 30 °C.

Na Região Serrana, o dia começa com sol entre nuvens. À tarde, há possibilidade de chuva esparsa. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam de 17 °C a 32 °C. Nas áreas altas, os termômetros marcam entre 15 °C e 29 °C.

Na Região Norte, o sol aparece entre nuvens e pode chover de forma isolada no período da tarde. A mínima é de 23 °C e a máxima chega a 33 °C.

A Região Noroeste também terá sol entre nuvens e chuva esparsa à tarde. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam de 24 °C a 35 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros oscilam entre 22 °C e 32 °C.

Já na Região Nordeste, o dia será de sol e poucas nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura mínima prevista é de 24 °C, com máxima de 31 °C.